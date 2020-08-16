В МВД Беларуси допустили, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия

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Также он выразил уверенность, что протестующим платят деньги из-за рубежа

Глава МВД Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего участника протестов на улице Пушкинской в Минске Александра Тарайковського могли стрелять "из нелетального оружия", передает TUT.BY.

"Возможно, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, не следователь.

Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля или осколок какого-то, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - отметил он.

Глава МВД также заявил, что основные участники протеста финансируются из-за рубежа. По его словам, ребятам платят 30 рублей, девушкам – 60.

"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием. Ну хорошо, подорвем мы экономику какой-нибудь страны, пусть еще поплатит пару недель. Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других – не хотят, видимо, делиться ресурсами. Негодяи это все делают", - заверил Караев.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после своей смерти.

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Напомним, во время этого же митинга Александр Лукашенко, заявил, что у случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией требует провести повторные выборы.