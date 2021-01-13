В Мраморном море обнаружили нефтяное пятно
Пока неизвестно, откуда появилось нефтяное пятно
В Мраморном море, недалеко от Стамбула, произошел излив нефти, который был зафиксирован беспилотниками у пляжа Бакиркьей, что на европейской части мегаполиса. Об этом сообщает CNN Turk.
"Разлив нефти, который произошел в море, был обнаружен беспилотником с пляжа Бакиркьей", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, откуда появилось нефтяное пятно, по предварительным данным - горючее было слито с кораблей.
Отмечается негативное влияние излива нефти на экосистему и обитателей моря.
Ранее председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявлял, что Администрация морских портов Украины скрыла от ведомства информацию о разливе нефтепродуктов в Черном море, вероятно, с судна "Аметист".