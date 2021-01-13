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В Мраморном море обнаружили нефтяное пятно

Пока неизвестно, откуда появилось нефтяное пятно

В Мраморном море, недалеко от Стамбула, произошел излив нефти, который был зафиксирован беспилотниками у пляжа Бакиркьей, что на европейской части мегаполиса. Об этом сообщает CNN Turk.

"Разлив нефти, который произошел в море, был обнаружен беспилотником с пляжа Бакиркьей", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, откуда появилось нефтяное пятно, по предварительным данным - горючее было слито с кораблей.

Отмечается негативное влияние излива нефти на экосистему и обитателей моря.

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Ранее председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявлял, что Администрация морских портов Украины скрыла от ведомства информацию о разливе нефтепродуктов в Черном море, вероятно, с судна "Аметист".

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