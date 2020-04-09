В Москве из-за пандемии коронавируса закрыли для посещения кладбища

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Исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах

В Москве до окончания режима повышенной готовности временно закрыли кладбища. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин у себя в блоге.

"Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал Собянин.

По его словам, исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах.

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 1459 новых случаев COVID-19.