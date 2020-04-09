live
Новости » Мир Читати новину українською

В Москве из-за пандемии коронавируса закрыли для посещения кладбища

из открытых источников

Исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах

В Москве до окончания режима повышенной готовности временно закрыли кладбища. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин у себя в блоге.

"Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал Собянин.

По его словам, исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах.

Новости по теме: Двое украинских политзаключенных в РФ находятся в критическом состоянии, - Денисова

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 1459 новых случаев COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Коронавирус дольше всего живет на медицинских масках, - исследование В янтаре нашли редких существ, которым 41 млн лет В Африке нашли древний череп предка Homo sapiens Ученые нашли первую пчелу-гинандроморфа — наполовину самку, наполовину самца
Loading...

программы канала ZIK

LIVE: Народ против | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Юлия Тимошенко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу