В Москве из-за пандемии коронавируса закрыли для посещения кладбища
Исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах
В Москве до окончания режима повышенной готовности временно закрыли кладбища. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин у себя в блоге.
"Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал Собянин.
По его словам, исключением для посещения кладбища является оформление услуг по погребению и участие в похоронах.
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Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 1459 новых случаев COVID-19.