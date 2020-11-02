В Москве загорелся склад с газовыми баллонами, слышны взрывы. Видео

Фото с места происшествия в Москве на Варшавском шоссе МЧС РФ

На складе хранятся баллоны с газом объемом 600 куб. м

На юге российской столицы загорелся склад с газовыми баллонами. Периодически слышны взрывы. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы.

Видео с места события опубликовала Baza, по данным которой, возгорание произошло на Варшавском шоссе. Как отмечается, на складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб. м.

На нескольких видео с места происшествия слышны периодические взрывы. В один из таких моментов огонь поднялся выше многоэтажных зданий.

По данным МЧС, пожар локализован в 14:58 на площади 300 кв. м. Информации о пострадавших нет.

Как сообщают СМИ, рассматриваются несколько версий пожара и взрыва, в их числе — нарушение техники безопасности и хранения газовых баллонов, разгерметизация баллона ввиду его неисправности и короткое замыкание.

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Напомним, в прошлую среду, 25 октября, примерно в 11:47 в поселке Березовское, недалеко от Харькова, произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции. По предварительной информации, два человека погибли, девять получили различные травмы.

Кроме этого, в результате взрыва примерно три с половиной тысячи абонентов - жители двух населенных пунктов - остались без газа.

По данным Харьковской ОГА, причиной взрыва на территории газоперерабатывающей станции в поселке Березовское могли стать аварийные работы, которые там проводили.