В Москве задержали двух участниц скандальной группы Pussy Riot

Одну из участниц группы задержали под зданием российского телеканала

Акция Pussy Riot в Москве 7 октября Meduza

В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину. Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что Алехину правоохранители задержали вблизи редакции одного из российских телеканалов. Туда участница группы для участия в телевизионной программе.

Еще одну участницу, Веронику Никульшину, задержали в районе Таганка. Соответствующее видео с ее задержанием опубликовал активист Pussy Riot Петр Верзилов.

Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020

Напомним, вчера, 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Тогда участники акции огласили список требований, среди которых легализация однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

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Также сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга мужчина совершил акт самосожжения с плакатом в руках "С днем рождения, господин президент". По словам очевидцев, огонь охватил голову и плечи мужчины.