live
Новости » Мир Читати новину українською

В Москве задержали двух участниц скандальной группы Pussy Riot

Одну из участниц группы задержали под зданием российского телеканала

Акция Pussy Riot в Москве 7 октября

 Meduza

В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину. Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что Алехину правоохранители задержали вблизи редакции одного из российских телеканалов. Туда участница группы для участия в телевизионной программе.

Еще одну участницу, Веронику Никульшину, задержали в районе Таганка. Соответствующее видео с ее задержанием опубликовал активист Pussy Riot Петр Верзилов.

 

Напомним, вчера, 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Тогда участники акции огласили список требований, среди которых легализация однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Новости по теме: Российская журналистка подожгла себя у здания МВД

Также сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга мужчина совершил акт самосожжения с плакатом в руках "С днем рождения, господин президент". По словам очевидцев, огонь охватил голову и плечи мужчины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Женское движение партии "За Майбутнє" требует отправить министра здравоохранения в отставку Партия "ЗА Майбутнє" требует отставки Степанова В росте заболеваемости виноваты не местные выборы, а непутевая политика государства, − Игорь Палица Где есть проблема и каково ее решение: Украинцев призывают присоединиться к созданию карты трансформации
Loading...

программы канала ZIK

Мир на Донбассе. Саммит Украина-ЕС. Аудит Нафтогаза и увольнение Абромавичуса І Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Коронавирус в Украине. Саммит Украина - ЕС. Языковой вопрос в стране | Детали дня | 07.10.20
В ожидании вакцины. Предвыборные манипуляции. Транша не будет? | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу