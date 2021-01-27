В Москве задержали брата Алексея Навального

Куда именно повезли задержанного Олега Навального, неизвестно

Согласно сообщению, после окончания обыска брата оппозиционного политика Алексея Навального - Олега Навального, забрали полицейские. Куда именно повезли задержанного, неизвестно.

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Напомним, в субботу, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). По состоянию на 21:30 стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысило три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.

Также, в тот же день, стало известно, что в Москве задержали жену Алексея Навального - Юлию Навальную. Однако через несколько часов ее отпустили из отделения полиции.

А сегодня, 27 января, в Москве силовики пришли обыскивать квартиры оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии Навальной. Все обыски проходили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций за освобождение политика.