В Москве силовики разогнали и задержали мусульман, протестовавших против Макрона

Протестующие сожгли портрет Макрона под посольством Франции

В Москве несколько десятков мусульман устроили акцию поблизости посольства Франции, в результате чего по меньшей мере 8 из них были задержаны. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Отмечается, что мусульмане в течение нескольких дней устраивали протест против карикатур на пророка Мухаммеда и высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе.

Сегодня же, 30 октября, участники акции сожгли фотографию главы Франции и призвали его извиниться за слова об исламе. Вскоре российские силовики оттеснили участников акции от здания посольства, после чего начали задерживать демонстрантов. В то же время известно, что правоохранители применяли грубую силу и били участников акции по голове.

Как сообщают журналисты, всего было задержано не менее 8 человек. При этом часть из них забрали после того, как они ушли на другую улицу.

По информации ТАСС, накануне посольство Франции в Москве обратилось к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории РФ. "Мы проинформировали российские власти, наших российских партнеров о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств", – заявили в пресс-службе дипведомства.

Напомним, недавно под Парижем произошло убийство учителя, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После трагедии президент Франции Эмманюэль Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение – "исламистским терактом".

По информации французских правоохранителей, учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы. Также российское консульство подтвердило личность убийцы.