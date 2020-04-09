В Москве сгорел дом престарелых, 4 человека погибли

Пожар в доме престарелых в Москве ТАСС

На момент возгорания в здании находились 53 человека

Вчера, 8 апреля при пожаре в пансионате для пожилых людей "Третий возраст" погибло 4 человека, ещё 16 пострадали. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ.

Пожар произошел в среду вечером на минус первом и первом этажах здания на 3-й Мякининской улице, его площадь составила 300 квадратных метров.

На момент возгорания в здании находились 53 человека, в том числе 48 постояльцев и пять сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возгорание произошло в результате неисправности проводки.

"В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются", - написал Собянин.

На данный момент всех постояльцев дома престарелых перевезли в социально-реабилитационный центр столичного департамента соцзащиты. МЧС продолжает следственные работы на месте.

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Напомним, ранее на Луганщине в поселке Троицкое произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов - более 30 человек были эвакуированы.