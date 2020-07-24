В Москве произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами. Между странами продолжается вооруженный конфликт

Новая эскалация на границе государств продолжается с 12 июля

Драка между азербайджанцами и армянами 360 Подмосковье

В Москве в ночь на 24 июля произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами. Об этом сообщает "360 Подмосковье".

По информации СМИ, группы азербайджанцев останавливали автомобили с армянскими номерами и били людей, находившихся в них. После инцидента правоохранители задержали 13 человек. Общее количество участников драки оценивается в 20 человек.

В настоящее время известно, что у одного из задержанных диагностирована резаная рана плеча. По факту происшествия полиция Москвы проводит проверку.

Напомним, в воскресенье и понедельник, 12-13 июля на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе произошла стрельба. Позже стало известно о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела армянской артиллерии, а также о гибели 11 военных с обеих сторон.

Позже Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС ракетными системами.

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В среду, 22 июля, Армения обвинила Азербайджан в новом нападении на границе. Вместе с тем, в Баку заявили, что никаких новых нападений не было, на азербайджанском участке государственной границы сохраняется спокойствие, а потерь нет.