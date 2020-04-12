В Москве одну из больниц закрыли из-за коронавируса у медработников

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Главврач поликлиники находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ

В Москве центральную поликлинику целого района временно закрыли из-за вспышки коронавируса среди работников медучреждения.

Об этом сообщает Meduza.

Так, диагноз COVID-19 подтвердился у главврача поликлиники Юлии Сергеевой и ее заместителя.

Сейчас главного врача госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Сотрудники других медучреждений утверждают, что у Сергеевой есть дом в Испании, где она отдыхала, а после возвращения она провела совещание, на котором присутствовали заведующие из пяти поликлиник и все они заразились коронавирусом.

В настоящее время здание поликлиники №180 находится на санобработке, а жители района опасаются вспышки заболевания.

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Отмечается, что медики вернутся к работе только после массового тестирования.

Как сообщалось ранее, 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составляло 11917 человек.

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Также известно, что Путин продолжил "карантинные выходные" в РФ до конца апреля.