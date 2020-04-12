В Москве одну из больниц закрыли из-за коронавируса у медработников
Главврач поликлиники находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ
В Москве центральную поликлинику целого района временно закрыли из-за вспышки коронавируса среди работников медучреждения.
Об этом сообщает Meduza.
Так, диагноз COVID-19 подтвердился у главврача поликлиники Юлии Сергеевой и ее заместителя.
Сейчас главного врача госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Сотрудники других медучреждений утверждают, что у Сергеевой есть дом в Испании, где она отдыхала, а после возвращения она провела совещание, на котором присутствовали заведующие из пяти поликлиник и все они заразились коронавирусом.
В настоящее время здание поликлиники №180 находится на санобработке, а жители района опасаются вспышки заболевания.
Отмечается, что медики вернутся к работе только после массового тестирования.
Как сообщалось ранее, 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составляло 11917 человек.
Также известно, что Путин продолжил "карантинные выходные" в РФ до конца апреля.