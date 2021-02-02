В Москве идет суд над Навальным: У здания суда начались задержания

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда РБК

По состоянию на 11:12 по Киеву задержаны более 100 человек

Сегодня, 2 февраля, началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, перед зданием Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда, начались задержания.

Как отмечается, заседание проходит в открытом для прессы режиме. В зале присутствуют жена Навального Юлия и его адвокаты.

"Задержаны несколько десятков человек, от здания суда отъехали два полных автозака с задержанными", - сообщает издание.

По состоянию на 12:12 (11:12 по Киеву) задержаны более 100 человек.

Накануне судебного заседания в Москве ограничили движение по улицам, примыкающим к Мосгорсуду.

Напомним, накануне в России отменили проведение акций протеста оппозиции по выходным. Сторонники Алексея Навального звали россиян на улицы только на сегодня, 2 февраля, в день рассмотрения замены Навальному условного наказания на реальный срок по делу "Ив Роше".