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В Москве началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V"

В Москве начали вакцинацию от коронавируса Фото из открытых источников

Пока привиться могут люди из группы риска

В Москве на базе взрослых поликлиник заработали кабинеты вакцинации от коронавируса. Всего их 70. До конца года откроются еще сто. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера, сообщает РИА Новости. 

Привиться пока могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Как пояснила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений — например, те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте Минздрава на две недели вперед.

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Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Прививать будут российской вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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По мере поступления препарата список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете он будет доступен всем жителям столицы. В России уже произвели более двух миллионов доз вакцины "Спутник V".

Напомним, перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса с 7 декабря.

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