В Москве на месте акции в поддержку Навального начали ремонт. Фото

Ремонтные работы на Пушкинской площади "Проект"

Тем временем на подъезде к российской столице была замечена колонна бронетехники

В субботу утром, 23 января, на Пушкинской площади в Москве, где запланирован протестный митинг на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, коммунальщики начали перекладывать плитку. Об этом сообщает "Проект" в Facebook.

Как отмечается, ремонтные работы на площади могут продолжаться в течение всего дня. В связи с этим Пушкинский сквер заставлен пятью машинами Московского паркинга, полицейским автобусом и машинами "Автодора". Кроме того, сквер патрулируется сотрудниками полиции.

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Перед этим в штабе Алексея Навального в Twitter сообщили, что в 14:00 по местному времени (13:00 по Киеву) на Пушкинской площади начнется акция в поддержку политзаключенных. Ожидается, что протестующие пройдут маршем к Манежной площади.

Алексей Навальный в заложниках у людей, которые всего пять месяцев назад попытались его убить. Свободу Алексею Навальному!Приходите на шествие к Манежной площадке. Собираемся в 14: 00 на Пушкинской. pic.twitter.com/nSQqQIsdoF — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 23, 2021

По данным издания "Медуза", примерно в 10 утра вблизи Москвы была замечена колонна бронетехники, которая двигалась по Горьковскому шоссе.

На подъезде к Москве была замечена колонна бронетехники Медуза

Напомним, в субботу, 23 января, в российском Хабаровске начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, в ходе чего были задержаны несколько человек.