В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске

Полиция практически сразу же начинает жесткие задержания

В российском Хабаровске активисты снова вышли на несанкционированный митинг, которые проходят уже четвертую неделю подряд, в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно сообщению, на акцию, которая продлилась около трех часов, вышли около 3,5 тыс. человек.

Как отмечается, призывы звучали только от инициативной группы, а собравшиеся в основном отдыхали и разговаривали о жизни.

В прошлую субботу, 25 июля, на акцию в Хабаровске, по оценке "Ъ", вышло более 50 тыс. человек, при этом мэрия сообщала о 6,5 тыс. На следующий день, 26 июля, и.о. главы региона Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акций и заверил демонстрантов, что "Москва слышит всех".

Отметим, что акции солидарности с хабаровскими протестами прошли в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По информации издания "Фонтанка", в Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту. Они держали в руках воздушные шарики и скандировали "Хабаровск!". Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десятерых активистов задержали, остальные рассеялись по близлежащим улицам.

"В Москве несколько человек собрались в Новопушкинском сквере. Полиция практически сразу начала жесткие задержания", - передает телеграм-канал "Avtozak Live".

Напомним, с 12 июля, в городе Хабаровск на Дальнем Востоке России в результате задержания губернатора региона Сергея Фургала, вспыхнули многотысячные протесты граждан.