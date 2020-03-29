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В Москве более чем у тысячи человек подтвердили COVID-19

 Количество больных в Москве превысило тысячу человек

 РИА Новости

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве "перешла в новую стадию"

В Москве общее количество больных коронавирусом COVID-19 превысило тысячу человек. Об этом в субботу 28 марта сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин

По его словам, ситуация с распространением заболевания "перешла в новую стадию". В связи с этим мэр напомнил жителям Москвы о необходимости оставаться дома в ближайшие дни для противодействия распространению вируса. 

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"Зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни людей, у всех перед глазами", - отметил Собянин. 

Напомним, недавно в России заявили о подготовке эвакуации своих граждан из Украины через пандемию коронавируса.

После чего федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации прекратило регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавирусной инфекции. 

 

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