В Монголии снова зафиксировали бубонную чуму

24 Канал

Болезнь зафиксировали у 25-летней девушки из аймака Ховд

В Монголии зафиксировали новый случай заболевания бубонной чумой. Об этом пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций.

В частности, болезнь зафиксировали у 25-летней девушки из аймака Ховд. По словам сотрудников центра, ранее она употребляла в пищу мясо сурка.

Установлено, что пациентка контактировала с 19 людьми. На данный момент они находятся в изоляции.

Отметим, не так давно в Монголии и Китае обнаружили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Так, с начала 2020 года зафиксировали 22 случая бубонной чумы, трое пациентов скончались. Учитывая это, в двух районах страны был временно введен карантин. До конца года в отдельных городах объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.

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Напомним, ранее на западе Монголии из-за заражения бубонной чумой по дороге в больницу умер подросток. Отмечается, что 15-летний юноша скончался после употребления мяса сурка со своими друзьями за три дня до несчастного случая.