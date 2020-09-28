В Монголии снова зафиксировали бубонную чуму
Болезнь зафиксировали у 25-летней девушки из аймака Ховд
В Монголии зафиксировали новый случай заболевания бубонной чумой. Об этом пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций.
В частности, болезнь зафиксировали у 25-летней девушки из аймака Ховд. По словам сотрудников центра, ранее она употребляла в пищу мясо сурка.
Установлено, что пациентка контактировала с 19 людьми. На данный момент они находятся в изоляции.
Отметим, не так давно в Монголии и Китае обнаружили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Так, с начала 2020 года зафиксировали 22 случая бубонной чумы, трое пациентов скончались. Учитывая это, в двух районах страны был временно введен карантин. До конца года в отдельных городах объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.
Напомним, ранее на западе Монголии из-за заражения бубонной чумой по дороге в больницу умер подросток. Отмечается, что 15-летний юноша скончался после употребления мяса сурка со своими друзьями за три дня до несчастного случая.