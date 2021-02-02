В Молдове задержали российского дипломата, который скрытно хотел вывезти 60 тысяч долларов

Российский дипломат пытался вывести из Молдавии 60 тысяч долларов Фото из открытых источников

Мужчина спрятал деньги в собственном багаже

В аэропорту Кишинева (Молдова) таможенники задержали российского дипломата, пытавшегося скрытно вывезти из страны 60 тысяч долларов. Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что мужчина пытался скрытно провести деньги в багаже. Тогда как, согласно законодательству Молдовы, необходимо письменно декларировать суммы более 10 тысяч евро на одного человека. В связи с этим димломата временно задержали, а деньги изъяли на время расследования.

Впоследствии в TV8 уточнили, что дипломат работает в посольстве РФ в Молдове и путешествовал с женой.

"Таможенная служба подтверждает, что такой случай произошел 31 января, на таможенном контроле в аэропорту, и что случай еще расследуется Таможенной службой. Согласно международным конвенциям, этих лиц нельзя задержать. Но насколько мне известно, они не смогли вылететь", - рассказала пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу в комментарии TV8.

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Напомним, ранее на границе в пункте пропуска "Лужанка" задержали венгерского дипломата, который пытался вывезти из Украины сигареты без акцизных марок.