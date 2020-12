В Молдове протестующие требуют отставку правительства. Фото

Выйти на улицы людей призвала новоизбранный президент Мая Санду

В воскресенье, 6 декабря, в Молдове протестующие вышли на акцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, протестующие собрались на Площади Великого Национального собрания в молдавской столице - городе Кишинев. По предварительной информации, на акции присутствуют примерно тысяча человек.

Protest in Chișinău #Moldova against the laws recently adopted by the PSRM-Shor majority.

People also demand snap elections.

PC: Radu Marian pic.twitter.com/Ebtm8Dz3WU