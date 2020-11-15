В Молдове начался второй тур выборов: Кто борется за кресло главы государства

Во второй тур вышли действующий президент Игорь Додон и оппозиционер Майя Санду

В Молдове сегодня, 15 ноября, начался второй тур выборов президента страны, в котором соревнуются действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что в 7 утра в стране открылось 2004 участка. По состоянию на 9:30 явка на выборах составила 8,18%. При этом отмечается, что Центризбирком страны запретил массовый подвоз людей, поэтому сейчас в общественном транспорте может находиться не более 8 человек.

Во втором туре выборов принимают участие независимый кандидат Игорь Додон, которого поддержала Партия социалистов страны, а также лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Как известно, Игорь Додон отмечает важность отношений с Россией и обещает новое урегулирования ситуации с Приднестровьем - территорией, которая с поддержкой расположенных там российских войск сохраняет фактическую независимость от Молдовы.

В то же время Майю Санду считают проевропейской кандидаткой, которая планирует сделать Молдову ближе к Евросоюзу. Она отмечает, что Молдове необходимо вернуться к сбалансированной внешней политики и вернуться в русло добрых отношений с Румынией, Украиной, ЕС и США, а также продвигает интеграцию Молдовы в ЕС.

При этом Майя Санду в первом туре выборов президента набрала 36,16% голосов, а Игорь Додон - 32,61%.

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Напомним, 1 ноября в Молодове состоялся первый тур президентских выборов. Участие в них приняли более 1,2 млн человек, общая явка составила 42,76%.

Впоследствии второй тур выборов президента Молдовы назначили на 15 ноября. Тогда стало известно, что за президентское кресло будут соревноваться Мая Санду и Игорь Додон.