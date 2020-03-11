В Молдове за распространение паники из-за коронавируса хотят сажать за решетку

Кроме этого, в стране хотят ввести штрафы за провоцирование паники

Правительство Молдовы примет законопроект, согласно которому будет введено наказание для лиц, которые провоцируют панику населения на фоне появления случаев коронавируса на территории страны. Об этом 11 марта заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает News Maker

По словам Додона, наказание будет введено в виде штрафов, но, может быть и тюремное заключение.

"Некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды", - подчеркнул президент Молдовы.



К слову, за последние 24 часа к врачам обратился 31 человек, шесть из которых дети, с подозрением на коронавирус.

" Так, у нас кризисная ситуация, но если мы будем действовать заодно, будем выполнять все рекомендации и не будем паниковать, мы справимся", - отметил Додон.