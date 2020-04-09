В Молдове Конституционный суд приостановил действие "коронавирусного" пакета помощи правительства

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Некоторые пункты в документе могут способствовать уклонению от уплаты налогов

Конституционный суд Молдовы приостановил действие "пакета антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса", который молдавское правительство приняло в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил издание NewsMaker, с ссылкой на слова премьер-министра Иона Кику.

"Согласно с этим решением, правительство не может выплачивать пособие по безработице... У многих граждан больше не будет денег на хлеб. Правительство не сможет выплачивать минимальный ежемесячный доход, не сможет помочь экономическим агентам, которые дают зарплату за март, и не сможет освободить от уплаты патента", - сказал глава правительства Молдовы.

С 1 апреля молдавское правительство одобрило комплекс мер по поддержке граждан и бизнеса на время чрезвычайного положения. Для этого из госбюджета выделили более 700 млн леев.

Позже депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутаты от партии "Шор" оспорили в Конституционном суде ряд положений пакета антикризисных мер. Они считают, что некоторые пункты в документе могут способствовать уклонению от уплаты налогов и хищения средств из госбюджета.

Депутаты не выступают против пакета целиком, а лишь против тех пунктов "которые на фоне борьбы с пандемией могут обернуться новыми серыми схемами".

Окончательное решение относительно пакета антикризисных мер КС Молдовы примет на заседании 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Правительство Молдовы примет законопроект, согласно которому будет введен наказания для лиц, которые провоцируют панику населения на фоне появления случаев коронавируса на территории страны.