В Молдове из-за COVID-19 вводят до середины января режим чрезвычайного положения

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Работодателям рекомендуют перевести работников на дистанционную работу

С 30 ноября до 15 января на всей территории Молдовы вводят чрезвычайное положение в системе здравоохранения. Об этом сообщает Newsmaker.

Согласно сообщению, решение, принятое на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, предполагает, что с 28 ноября в стране запретят работу ночных клубов и караоке.

Кроме этого, с 30 ноября будет ограничен график работы баров, ресторанов и кафе в ночное время. С 22:00 до 7:00 они смогут работать только в режиме доставки.

Как отмечается, в Молдове запретят проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Будут закрыты театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры (проводить репетиции разрешено).

Также компаниям и госструктурам рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Продолжает действовать запрет собираться в общественных местах группами более трех человек, а люди старше 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

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Напомним, недавно правительство Венгрии издало указ о продлении эпидемиологических ограничений и режима чрезвычайной ситуации в стране до 8 февраля 2021 года.