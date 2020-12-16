В Молдове фермеры на тракторах штурмовали здание парламента. Фото

Протест фермеров в Кишиневе point.md

Местные аграрии возмущены новым проектом бюджета на 2021 год

В столице Молдовы, Кишиневе, фермеры вышли на акцию протеста под здание парламента, которая переросла в столкновения с правоохранителями. Об этом сообщают point.md и TV8.

Как отмечается, 15 декабря аграрии на тракторах устроили протест на площади Великого Национального собрания и у здания парламента. Через некоторое время митингующие пытались прорваться через полицию. В результате правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме этого, протесты фермеров вызвали блокирование проезжей части центре города. Таким образом, движение общественного транспорта по бульвару Штефан чел Маре временно приостановлено.

По предварительной информации, возмущение местных аграриев вызвал новый проект бюджета на 2021 год, предложенный правительством. В нем фермеры увидели угрозу для аграрной сферы и призвали парламент не допустить дальнейшего разрушения сельского хозяйства.

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Напомним, недавно в Кишиневе состоялась акция протеста, которая завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.