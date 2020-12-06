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В Молдове антиправительственная акция протеста завершилась принятием резолюции

Протест в Кишиневе EPA

Митингующие требуют отставки правительства Молдовы

В Кишиневе состоялась акция протеста, участники которой приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в резолюции на молдавское правительство возлагается ответственность за "катастрофическую социально-экономическую ситуацию" и отсутствие "эффективных мер против пандемии коронавирус". "Мы требуем срочно распустить парламент. Избранный президент должен принять решение в соответствие с положениями Конституции. Дата досрочных парламентских выборов должна быть назначена президентом после консультаций с политическими партиями", – говорится в документе.

Кроме того, авторы призвали аннулировать пакет законов, который был принят в течение недели коалицией пока что действующего президента Игоря Додона и депутата Илана Шора.

По словам организаторов протеста, в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Также они сообщили, что многие люди не смогли доехать до места происшествия, поскольку правоохранители не пустили, как полиция не пустила их в Кишинев. Речь шла о том, что на окраинах молдавской столицы на обочинах стояли десятки тракторов, на которых фермеры хотели попасть в столицу для участия в акции протеста.

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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 декабря, в Молдове протестующие вышли на акцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Выйти на улицы людей призвала новоизбранный президент Майя Санду.

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