В мире зарегистрировано более 381 тыс. больных коронавирусной болезню

В то же время количество людей, которые выздоровели превысила отметку 101 тысяча

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По состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 человек, в то же время 101 806 людей смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Согласно сообщению, страной с наибольшим количеством больных остается Китай, за весь период там заболели 81 552 человека. Сейчас также известно о 73 277 выздоровевших. Уровень смертности остается относительно стабильным - 3 281 человек (за сутки зарегистрировано семь летальных случаев).

Как отмечается, ситуация с коронавирусом в Италии продолжает ухудшаться. За сутки количество больных в стране возросло на 4 789 человек. Количество летальных случаев в стране, вызванных осложнениями COVID-19, - 6077, а это почти вдвое больше, чем в Китае, где впервые был зафиксирован вирус.

Также на более чем 11 тыс. увеличилось количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. На утро понедельника известно о 46 438 больных по всему государству. Не смогли справиться с недугом 586 человек.

Напомним, накануне стало известно, что в итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента с коронавирусом в стране - 38-летнего Маттиа из города Кодоньо.