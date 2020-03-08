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В мире от коронавируса вылечились почти 60 тысяч человек

Коронавирус продолжает распространяться по миру Фото из открытых источников

Больше всего пациентов выздоровело в китайской провинции Хубэй

По состоянию на 10 утра 8 марта в мире выздоровели 59 965 пациентов, которые были заражены коронавирусом COVID-19, однако общее количество инфицированных возросло до 106 165 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
 
Так, по последним данным больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (80 695), на втором месте Южная Корея (7 134), на третьем – Италия (5 823) и Иран (5 823).
 
В то же время больше всего пациентов выздоровело в китайской провинции Хубэй (45 031), на втором месте – Иран (1 669). Несмотря на быстрое распространение вируса в Италии сейчас выздоровел 589 человек и 118 пациентов выписали из больниц в Южной Корее. 
 
Кроме этого, по последним данным от болезни в мире погибло 3 594 человека. Больше всего жертв COVID-19 зарегистрировали в Хубеї (2 986). В это же время в Италии от коронавирус погибло 233 пациенты и 145 – в Иране.
 
 
К слову, по последним данным, в Украине зарегистрирован один случай заражения коронавирусом.
 
Напомним, недавно в Республике Молдова зарегистрировали первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Молдова была последним государством-соседом Украины, где до сих пор не было обнаружено COVID-19.
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