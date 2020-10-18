В мире количество инфицированных коронавирусом превысило 40 миллионов

В мире с начала пандемии зафиксировали более 40 млн случаев коронавирус Фото из открытых источников

Наибольшее количество случаев остается в США

В мире с начала пандемии зафиксировали более 40 миллионов заражений коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Отмечается, что для 1 млн 115 тыс. 599 человек уже умерли в результате осложнений COVID-19. В то же время побороть болезнь смогли уже 29 млн 934 тыс. 930 человек.

Известно, что на первом месте по количеству зафиксированных случаев коронавируса остаются США, где с начала пандемии заболели 8 млн 343 тыс. 140 граждан. На втором месте сейчас находится Индия с 7 млн 494 тыс. 551 зарегистрированным случаем заболевания. Третье место по количеству зараженных занимает Бразилия – там коронавирус зафиксировали у 5 млн 224 тыс. 362 человек.

Замыкают пятерку антирейтинга Россия (1 339 334 зараженных) и Испания – там COVID-19 с начала пандемии подтвердили у 982 723 человек.

Напомним, по состоянию на утро 18 октября в Украине лабораторно подтвердили 298872 случая коронавирусной болезни. За прошедшие сутки, 17 октября, в стране зарегистрировали 5231 случай COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Наибольшая заполненность больниц - в Донецкой области.