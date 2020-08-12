В Минске жестоко задержали украинских волонтеров, - СМИ

Протесты в Беларуси TUT.by.

Речь идет о двух волонтерах из организации "Восток-SOS"

В Минске, где уже четвертые сутки продолжаются массовые протесты, белорусские силовики задержали двух украинских граждан - волонтеров из благотворительной организации "Восток-SOS". Об этом сообщает hromadske.

Согласно сообщению, в белорусской столице задержали двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток-SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Как отмечается, сейчас hromadske пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, однако там не отвечают.

Следует заметить, что накануне стало известно об исчезновении белорусского журналиста-расследователя и ведущего авторской программы на телеканале "Белсат" Стаса Ивашкевича, который недавно вместе с коллегами опубликовал материал о женщинах Александра Лукашенко.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно с которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В среду, 12 августа, в МИД Украины заявили, что во время акций протеста в Беларуси пострадал украинский фотокорреспондент, а еще девятерых человек задержали в связи с правонарушениями.