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В Минске женщины вышли на "Блестящий марш", митингующих снова разогнал ОМОН

Акции в столице продолжаются уже 42-й день

В Минске силовики с применением силы разогнали женщин, которые вышли на улицы столицы, чтобы принять участие в "Блестящем марше". Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода

Согласно сообщению, участники акции вышли в яркой одежде, в блестках и с плакатами. Известно, что задержания начались у ТЦ "Айсберг", а также у центра НЛО.

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Впоследствии возле парка Дружбы народов появилась колонна байкеров с бело-красно-белыми флагами, некоторые из них помогали отбивать женщин у силовиков.

Как отмечается, во время сегодняшнего марша силовики задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую, поместили ее в автозак и забрали с другими задержанными. Позже стало известно, что женщину отпустили из автозака возле Советского РУВД.

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Напомним, ранее Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси

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