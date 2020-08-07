В Минске задержали двух журналистов из Украины

Также задержан один россиянин

Задержанные журналисты Настоящее Время

В гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время": украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Отмечается, что журналистов везут в Московское РУВД Минска. Причина задержания пока неизвестна. Однако, по информации издания "Белсат" им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ: работу в Беларуси без аккредитации.

Телефоны трех задержанных и другого корреспондента "Настоящего Времени", который работает в Беларуси, сейчас заблокированы.

Напомним, 16 июля а Минске, Борисове и Гродно задержали 30 человек, которые требовали от ЦИК зарегистрировать кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Тогда сообщалось и о задержании по меньшей мере двух журналистов в Минске.

Ранее в Беларуси уже задержали более 220 человек на протестах из-за отказа в регистрации кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Власть считает митинги противоправными и называет их провокацией.