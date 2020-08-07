live
Новости » Мир Читати новину українською

В Минске задержали двух журналистов из Украины

Также задержан один россиянин

Задержанные журналисты Настоящее Время

В гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время": украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Отмечается, что журналистов везут в Московское РУВД Минска. Причина задержания пока неизвестна. Однако, по информации издания "Белсат" им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ: работу в Беларуси без аккредитации.

Телефоны трех задержанных и другого корреспондента "Настоящего Времени", который работает в Беларуси, сейчас заблокированы.

Напомним, 16 июля а Минске, Борисове и Гродно задержали 30 человек, которые требовали от ЦИК  зарегистрировать кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Тогда сообщалось и о задержании по меньшей мере двух журналистов в Минске.

Новости по теме: Грядут выборы в Беларуси: Все, что произошло в предвыборную кампанию – от обысков и арестов до заключений

Ранее в Беларуси уже задержали более 220 человек на протестах из-за отказа в регистрации кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Власть считает митинги противоправными и называет их провокацией.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Попытка рейдерского захвата канала
Зарплаты в наблюдательных советах. Карантинные выборы. Декларации полицейских | Ток-шоу