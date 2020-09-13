В Минске задержали более 400 участников протеста: Активисты строят баррикады

Акция протеста в Минске Фото из открытых источников

В центр столицы активисты начали сносить водоналивные блоки и другие подручные материалы

В воскресенье, 13 сентября, в Минске началась новая акция протеста, в результате которой правоохранители задержали более 400 человек. В то же время ряд активистов начали возводить на улицах баррикады. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси и агентство Интерфакс-Россия.

"По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек. В разных районах столицы задержаны более 400 человек", - отметила пресс-секретарь МВД.

Задержание в Минске TUT.by

Задержание в Минске TUT.by

Кроме этого, вечером в центре Минска протестующие начали возводить баррикады. В частности, участники оппозиционного марша начали сносить на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы. Отмечается, что баррикады возводили на проезжей части. В связи с этим движение транспорта на этом участке было заблокировано.

Отметим, ранее в СК Белоруссии предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование других инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

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Кроме этого, в пресс-службе МВД прокомментировали выстрел, который во время протеста выпустил один из правоохранителей.

"В интернете около 18:00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для прекращения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - пояснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

Напомним, 13 сентября в Белоруссии возобновились протесты. Так, на традиционную воскресную акцию в Минске, которую оппозиция назвала "Марш героев", вышли более ста тысяч человек. Однако, в ходе акции между протестующими и силовиками возник конфликт, из-за чего один из правоохранителей совершил предупредительный выстрел в воздух.