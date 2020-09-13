В Минске во время протеста силовики применили оружие

Протест в Минске Onliner

Во время конфликта с протестующими один из правоохранителей произвел выстрел

В воскресенье, 13 сентября, в Минске (Беларусь) один из работников правоохранительных органов совершил предупредительный выстрел в воздух, чтобы разогнать активистов. Об этом сообщает Onliner.

Так, в Беларуси продолжается 36-й день протестов. В частности, на традиционную воскресную акцию протеста в Минске, которую оппозиция назвала "Марш Героев", вышли, по разным оценкам, от ста до ста пятидесяти тысяч человек.

В частности, протетсовщики сформировали несколько многотысячных колонн. Одна из них двигалась по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко, вторая направлялась в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает много чиновников из его окружения.

Однако, во время протеста произошла стычка между силовиками и активистами, в результате чего было применено оружие. Так, вторую колонну белорусские правоохранители встретили на улице Нововиленской. После чего между демонстрантами и силовиками на расстоянии 50 метров завязался спор. В ходе конфликта со стороны силовиков раздался предупредительный выстрел в воздух.

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Сразу после этого на место происшествия прибыли машины со щитами и силовики в полном обмундировании. Когда правоохранители начали движение в сторону протестующих, демонстранты разошлись.

К слову, в этот день в ходе протестов были задержаны примерно 250 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Минске состоялась акция протеста. Перед этим белорусские власти стянули в город спецтехнику и большое количество силовиков. Кроме этого, в сторону столицы двигалось несколько бронетранспортеров.