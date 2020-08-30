В Минске во время протеста начались столкновения силовиков с активистами, есть задержания

Колонны протестующих окружили сотрудники ОМОНа

В Минске на акции протеста начались задержания TUT.by

В воскресенье, 30 августа, в центре Минска развернулся протест, в ходе которого начались столкновения между силовиками и активистами. Об этом сообщает TUT.BY.

"Минск. На проспекте прозвучала команда "зачищают". После этого колонна силовиков подошла к месту, где стояли журналисты, и попросила их пройти за оцепление. За него также вывели нескольких женщин и парня-инвалида. Начались задержания. Силовики избирательно задерживают мужчин. Те не сопротивлялись", - отметили в издании.

Также к колонне протестующих начали двигаться автомобили "Рубеж", водометы и автозаки.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, несколько тысяч людей заблокировали сотрудники ОМОНа на проспекте Независимости. Такая же ситуация наблюдается возле ГУМа.

Напомним, перед этим в центр Минска стянули военную технику. Также улицы белорусской столицы оцепили сотрудники ОМОНа и разместили там автозаки и водометы.