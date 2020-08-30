live
Новости » Мир Читати новину українською

В Минске во время протеста начались столкновения силовиков с активистами, есть задержания

Колонны протестующих окружили сотрудники ОМОНа

В Минске на акции протеста начались задержания

 TUT.by

В воскресенье, 30 августа, в центре Минска развернулся протест, в ходе которого начались столкновения между силовиками и активистами. Об этом сообщает TUT.BY.

"Минск. На проспекте прозвучала команда "зачищают". После этого колонна силовиков подошла к месту, где стояли журналисты, и попросила их пройти за оцепление. За него также вывели нескольких женщин и парня-инвалида. Начались задержания. Силовики избирательно задерживают мужчин. Те не сопротивлялись", - отметили в издании. 

Также к колонне протестующих начали двигаться автомобили "Рубеж", водометы и автозаки. 

Новости по теме: Россия сформировала резерв силовиков для Беларуси по просьбе Лукашенко, – Путин

По данным Telegram-канала NEXTA Live, несколько тысяч людей заблокировали сотрудники ОМОНа на проспекте Независимости. Такая же ситуация наблюдается возле ГУМа. 

Напомним, перед этим в центр Минска стянули военную технику. Также улицы белорусской столицы оцепили сотрудники ОМОНа и разместили там автозаки и водометы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Беларусь выразила протест Польше из-за попыток вмешательства во внутренние дела Кулеба пригласил в Украину новоназначенного главу МИД Польши Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ушел в отставку Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей
Loading...

программы канала ZIK

Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с активистами | Ток-шоу
Нападение на автобус под Харьковом. Заявления Саакашвили | Геннадий Москаль | Ток-шоу