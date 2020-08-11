В Минске снова закрыли метро, а к станции, где погиб протестующий, несут цветы

В метрополитене заявили, что это связано с безопасностью пассажиров

В Минске снова запретили движение по нескольким центральным станциям метрополитена, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщает TUT.by.

"С 18:15 прекращен вход-выход пассажиров со станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Поезда на этой станции не останавливаются", - сообщили в столичной подземке.

Как отмечает белорусское издание в течение дня возле станции метро "Пушкинская", у выхода к кинотеатру "Аврора", десятки людей приносили цветы на место, где накануне во время разгона протестов погиб человек и еще один был ранен.

Жители Минска вешают гвоздики и другие цветы на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны, а проезжающие рядом автомобилисты сигналят.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Также она записала видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из страны.

В этот же день члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси сделали заявление по акциям протеста — путь насилия не приемлем для белорусского народа, а действия правоохранительных органов являются адекватными.