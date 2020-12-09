В Минске скончался экс-премьер Беларуси Вячеслав Кебич, подписавший Беловежские соглашения

Вячеслав Кебич TUT.BY.

Бывший чиновник недавно попал в больницу с коронавирусом

В Минске на 85-м году жизни скончался бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, который в 1991 году подписал Беловежские соглашения. Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на сына экс-премьера.

Отмечается, что 26 ноября бывший глава белорусского правительства заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и попал в больницу.

Справка

Вячеслав Францевич Кебич-белорусский партийный, государственный и политический деятель, первый глава Совета Министров Республики Беларусь с 1990 по 1994 год.

В декабре 1991 года на посту премьер-министра Беларуси, был в числе подписантов Беловежских соглашений, которые прекратили существование СССР и провозгласили создание СНГ.

Кроме того, Кебич был кандидатом в президенты во время первых выборов в Беларуси в 1994 году. Тогда во втором туре выборов он проиграл Александру Лукашенко с результатом 14,17% против 80,1%.

Напомним, недавно в России умер последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Он был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года.