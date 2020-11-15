В Минске силовики во время очередных протестов применили газ и свето-шумовые гранаты

По последним данным, задержаны более 200 человек

В Минске проходят очередные акции протеста, во время которых белорусские силовики начали задержания граждан, а также применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что в центр столицы стянули автозаки, водометы и другую спецтехнику. Кроме того, силовики разгоняют тех, кто собирается компанией более двух человек. При этом очевидцы сообщают о взрывах в Минске.

По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 14:30 15 ноября в Беларуси уже задержали 227 человек, среди которых несколько журналистов. Большинство задержаний произошли в Минске.

Напомним, 12 ноября в Минске скончался мужчина, которого избили силовики. Накануне Романа Бондаренко забрали в участок, а впоследствии он был доставлен в больницу с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, синяками.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси во время "Маршей народовластия" в воскресенье, 8 ноября, задержали 804 митингующих. Известно, что при задержании активистов на дневной акции белорусские силовики проявляли жесткость.