В Минске против участников марша силовики применили светошумовые гранаты и открыли стрельбу

В МВД Беларуси подтвердили использование спецсредств

Во время марша в Минске в поддержку "народного ультиматума" представители силовых структур Беларуси начали стрелять и использовать светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников акции. Об этом сообщает TUT.by.

Согласно сообщению, в белорусской столице происходят столкновения между участниками оппозиционных акций и ОМОНом. Известно, что против митингующих начали применять светошумовые гранаты, а люди убегают от силовиков по дворам.

Новости по теме: Посольство США в Беларуси посоветовало американцам запастись едой и водой

Кроме этого, известно, что в Минске на улице Орловской, один митингующий подошел к кордону силовиков, на что они попытались задержать мужчину. После этого началась драка, а один из правоохранителей дважды выстрелил в воздух.

По словам очевидцев, по меньшей мере один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль вследствие применения светошумовых гранат в центре Минска.

В то же время в МВД Беларуси подтвердили информацию о применении спецсредств против участников акции.

Новости по теме: Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также уточнила, что сейчас ведомство проверяет информацию о стрельбе на улице Орловской.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Минске и других городах Беларуси проходит 11-й многотысячный марш в поддержку "народного ультиматума".