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В Минске проходит "Марш новой Беларуси". Фото

Территорию на некоторых улицах огородили силовики

В воскресенье, 23 августа, в Минске митингующие вышли на новую масштабную акцию - "Марш новой Беларуси". Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, тысячи людей сформировали колонны, которые двигались по проезжей части по проспекту Независимости через Октябрьскую площадь в сторону площади Победы. 

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Как отмечается, силовики оградили территорию вокруг стелы "Минск - город-герой!", где ранее также проходили акции. 

Кроме этого, правоохранители предупредили через мегафон людей, что нельзя "применять силу".

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Напомним, недавно в Министерство обороны Беларуси предположили, что протесты в стране могут привести к гражданской войны или военного конфликта.

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