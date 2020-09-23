В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

В Минске силовики разогнали протестующих водометов TYT.BY

Также силовики применили слезоточивый газ

Белорусские силовики начали использовать спецсредства для разгона участников протеста против "тайной" инаугурации Александра Лукашенко, который проходил в центре Минска. Об этом сообщает TUT.by.

Согласно сообщению, несколько сотен людей с бело-красной символикой собрались у метро "Фрунзе" и начали двигаться в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собиралась возле ТЦ "Галерея", где ОМОН распылил слезоточивый газ.

Сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой отечественной войны и задерживать некоторых из них, применяя для разгона водометы с рыжей жидкостью.

Напомним, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. На церемонию инаугурации, которая состоялась во Дворце Независимости Беларуси, были приглашены несколько сотен человек. В частности, на мероприятие пришли высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики и др.

К слову, во время президентской инаугурации Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

После этого, на улицы Минска начали выходить люди с акциями протеста. Возмущенные белорусы объединялись в стихийные цепи солидарности. Многие участники принесли плакаты, на которых высмеивали "тайную" инаугурацию Александра Лукашенко.