В Минске начали разгонять людей водометами, один из них сломали протестующие. Видео

В Минске протестующих разогнали водометами TUT.by

Протестующим удалось повредить один из водометов, в результате чего он начал распылять воду вверх

В воскресенье, 4 октября, в белорусском Минске силовики начали использование водометов для разгона участников "Марша за освобождение политзаключенных". Об этом сообщает TUT.BY.

Как отмечается, мощными потоками воды активистов разогнали на проспекте Машерова в районе стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

По данным портала "Наша Ніва", на проспекте Машерова демонстранты обступили водомет, вынули емкости с цветной жидкостью и вылили их на дорогу. После этого водомет сломался и начал пускать воду вверх фонтаном. Через некоторое время он был вынужден уехать.

Также после работы водометов, силовики, которые шли за спецтехникой, начали задержание.

Новости по теме: В Беларуси во время протестов задержали более 100 человек, среди которых журналистки

Напомним, в воскресенье, 4 октября, в Минске началась акция "Марш за освобождение политзаключенных", участники которой вышли с требованием освободить активистов, которых арестовывали с начала протесов в Беларуси. Перед началом протеста в столице возобновились задержания.