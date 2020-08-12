В Минске на акцию вышли медики, требующие остановить насилие

К медработникам впоследствии пришел министр здравоохранения Беларуси

В Минске возле Белорусского государственного медицинского университета на акцию протеста с требованием остановить насилие в стране вышли медики. Об этом сообщает TUT.by.

Согласно сообщению, вечером 12 августа у стен медуниверситета собралось около 130 медиков из разных больниц столицы. Они надели белые халаты и заявили, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов.

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Как отмечается, к участникам акции вышли несколько человек из учебного заведения, в частности председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили собравшихся не создавать толпу, пригласили в медуниверситет, на что медики спросили, отшучиваясь, пустят ли их в медуниверситет, если начнутся задержки.

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Впоследствии медики выстроились в цепь на проспекте Дзержинского и заявили, что собрались стихийно, чтобы показать, что "мы вместе". Они отмечают, что выступают против насилия, за мир и взаимопомощь.

Около 19:00 к собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, который предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета, однако медики продолжали стоять.

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В среду, 12 августа, МВД Беларуси признало, что силовики стреляли на поражение по демонстрантам.

Также в МИД Украины заявили, что во время акций протеста в Беларуси пострадал украинский фотокорреспондент, а еще девять человек задержали в связи с правонарушениями.