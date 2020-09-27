В Минске на акции протеста вышли 100 тыс. человек, более сотни митингующих задержаны

Сейчас известно о 120 задержанных

Протесты в Беларуси TUT.BY.

В Беларуси на 50-й день акций протеста число митингующих превысило 100 тыс. людей. Об этом сообщает Интерфакс.

Известно, что митингующие несколько раз меняли локации и маршруты. "Протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Главаа колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост – в районе Немиги", – говорится в сообщении.

Как отмечают в правозащитном центре "Вясна", силовики задержали 120 участников акций протеста. Еще до акции в Минске центральные станции метро были закрыты, а дороги к центру города перекрыли. Кроме того, спецназ проверяет сумки и рюкзаки людей, а полицейские переписывают данные журналистов, работающих на митингах.

Напомним, вчера, 26 сентября, в Минске возобновились акции протестов, на которых белорусские силовики начали задерживать участниц женского марша. Во время митинга на пешеходную зону возле одного из минских рынков заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, из которых выбежали люди в балаклавах и начали задержания.