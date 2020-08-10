В Минске из-за наезда спецтехники погиб протестующий, – правозащитники

Мужчина получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью

Протесты в Минске Наша Ніва

В Минске погиб один из участников акции протеста против результатов выборов президента Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Кроме того, по информации правозащитников, в минских больницах находятся десятки пострадавших во время протестов. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными, остальные пострадавшие протестующие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в одной из больниц Минска.

Правозащитники считают, что вся ответственность за трагические события полностью лежит на Министерстве внутренних дел и Совете Безопасности Беларуси, поскольку их действия привели к трагическим последствиям. В то же время МВД Беларуси заявило, что в ходе ночных беспорядков никто не погиб.

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Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. По результатам экзит-полов, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах, набрав 79,7%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Сегодня утром, 10 августа, МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны, где продолжаются массовые протесты. В ведомстве заявили, что "были вынуждены" использовать спецтехнику и шумовые гранаты.