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В Миланском соборе мужчина взял в заложники охранника

Миланский собор, Италия Ansa

Мужчина заставил опуститься заложника на колени и начал угрожать ему ножом

В среду, 12 августа, в Италии в Миланском соборе мужчина захватил заложника и начал угрожать ему. Об этом сообщает ANSA

Как отмечается, злоумышленник вошел в собор и захватил охранника. После этого мужчина заставил его опуститься на колени и в течение нескольких минут угрожал ножом. 

Впоследствии на место происшествия прибыла местная полиция и убедила мужчину бросить оружие. В результате злоумышленника арестовали. 

Сейчас антитеррористические следователи выясняют обстоятельства этого происшествия и мотивы нападавшего. По предварительной информации, он оказался выходцем из Северной Африки.

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Напомним, ранее в отделении банка в центре французского города Гавр вооруженный пистолетом 53-летний мужчина взял нескольких заложников, после чего потребовал предоставить ему мотороллер, чтобы он смог убежать.

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