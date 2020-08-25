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В МИД России отреагировали на отравление Навального

Версию об умышленном отравлении в ведомстве считают поспешной

Алексей Навальный. Фото EPA-EFE

Министерство иностранных дел России назвало поспешной версию об умышленном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом шла речь во время российско-американских консультаций с первым заместителем госсекратаря США Стивеном Биганом, передает пресс-служба МИД РФ.

По словам российского ведомства, в РФ готовы "открыто, беспристрастно и с реально установленными фактами на руках" рассматривать причины ухудшения состояния здоровья Навального.

Кроме того, в МИД заявили, что считают оскорбительными заявления о вероятном сокрытии истины омскими врачами, которые оказали оппозиционеру нужную помощь. "Рассчитываем, что и немецкие медики проявят такой же профессиональный подход и не допустят использования результатов лабораторных исследований в любых политических целях", – написали в российском ведомстве.

В министерстве добавили, что российскому руководству не выгодно отравление Навального, а они выступают за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.

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Напомним, ранее в Берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили о результаты клинических исследований - политика отравили. Согласно сообщению, результаты клинических исследований указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно - проводится широкий анализ.

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