В Мексике врач после вакцинации попала в реанимацию с воспалением мозга

Женщина получила прививку вакциной Pfizer Фото из открытых источников

В Минздраве страны предполагают, что женщина оказалась склонной к аллергическим реакциям

В Мексике 32-летняя медицинская работница попала в реанимацию после проведения ей прививки от коронавируса. У женщины подозревают энцефаломиелит. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, после прививки препаратом Pfizer-BioNTech у женщины начались судороги, после чего ей стало трудно дышать, а на теле появились высыпания. По данным Министерства здравоохранения Мексики, предварительный диагноз — энцефаломиелит (опасно поражение спинного и головного мозга, при котором иммунитет человека вырабатывает белки против собственной нервной ткани).

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В ведомстве добавили, что пострадавшая оказалась склонно к аллергическим реакциям, ведь во время клинических испытаний не было данных о том, что у людей может развиваться воспаление мозга после применения вакцины.

Напомним, недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Это первая вакцина, которую рекомендовали применять в ЕС.