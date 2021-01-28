В Мексике археологи нашли барельеф золотого орла с ацтекским символом войны

Барельеф золотого орла в Мексике Mirsa Islas

Находка датируется около 1467-1490 годами н. э., во время правления императора ацтеков Монтесумы

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики заявили об открытии барельефа с изображением американского беркута. Для Мексики эта хищная птица, которую также называли "Золотой орел" была связана с войной и жертвоприношением, в то же время она считалась духом-двойником Солнца, передает Heritage Daily. Согласно сообщению, рельеф был раскопан у подножия главного храма ацтекского города Теночтитлан в современном Мехико Темпло Майор и недалеко от Cuauhxicalco (Куа­у­ши­калько), круглой постройки, название которой переводится как "место орлиной тыквы", где проводились ритуальные кремации правителей.

Предполагается, что рельеф датируется около 1467-1490 годами н. э., во времена правления императора ацтеков Монтесумы.

Вырезанный на красном тезонте (пористая, сильно окисленная вулканическая порода), рельеф имеет размеры 1,06 метра в длину и 70 сантиметров в ширину и является самым большим в наборе из 67 подобных изображений, найденных ранее в Темпл Майор.

"Этот этаж уникален во всем Темпло Майор, поскольку он содержит барельефы, которые намекают на двойную концепцию здания. На южной стороне, которую мы исследуем, есть элементы, подобные этому орлу, связанные с мифическим циклом рождения бога Уицилопочтли; в то время как на севере барельефы, открытые ранее, содержащие изображения, связанные с богом Тлалоком, круговоротом воды и возрождением кукурузы", - отметил археолог из Национальной школы антропологии и истории Родольфо Агилар Тапиа.

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Напомним, ранее на вершине горы Серро-де-ла-Пенья в Мексике нашли два каменных монумента с узорами, которым может быть более 1,5 тыс. лет. Место находки считается "затерянным" с VI века.