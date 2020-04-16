В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до 2021 года

Лос Анджелес Фото из открытых источников

Гражданам США придется пройти очень много, чтобы вернуться к нормальным условиям

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе запрещены до 2021 года, передает CNN.

По его словам, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены ранее при изготовлении вакцины от нового коронавируса.

"Трудно себе представить, как мы собираемся тысячами в любое время скоро, поэтому я думаю, что мы должны быть готовы к этому в этом году", - сказал он.

"Я думаю, что все мы никогда не хотели, чтобы наука работала так быстро. Но пока не имеем или вакцины, или какого фармацевтического вмешательства, или стадного иммунитета, наука - это только наука. И чиновники здравоохранения четко дают понять, что мы должны пройти мили и мили, прежде чем мы сможем вернуться в эти условия", - добавил мэр.

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