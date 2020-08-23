В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

Автомобильное движение через мост было остановлено на 2,5 часа

Поломка Тауэрского моста The Guardian

В Лондоне заклинило Тауэрский мост во время его разведения для пропуска судов по Темзе. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером, 22 августа. Так, две части моста подняли для того, чтобы суда могли пройти по Темзе, но они застряли и не смогли опуститься обратно.

Для устранения неисправностей мост пришлось закрыть для пешеходов и автомобилей. Лишь через полтора часа после инцидента Тауэрский мост открыли для пешеходов, тогда как водителям рекомендовали искать пути объезда. Полноценное дорожное движение на мосту смогли восстановить лишь через 2,5 часа после поломки.

Новости по теме: АМКУ открыл дело о сговоре на торгах по строительству Подольского моста

Напомним, недавно в Киеве украли 12 тросов, которые должны держать Подольско-Воскресенский мост. По словам мэра столицы Виталия Кличко, к делу причастны подрядчики и субподрядчики, которые выполняют работы по реконструкции моста. Глава города заявил, что расценивает подобные действия как "наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства".