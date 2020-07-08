live
Новости » Мир Читати новину українською

В Лондоне строительный кран упал на жилые дома, есть жертвы и пострадавшие

Пожарные применили беспилотник, чтобы получить снимки с места события

В восточной части Лондона строительный кран упал на жилые дома, в результате чего один человек погиб и еще четыре получили травмы. Об этом сообщает ВВС

Согласно сообщению, инцидент случился в среду, 8 июля, около 14:40 по местному времени в районе Боу.

Новости по теме: Великобритания выделит 100 тысяч фунтов для преодоления последствий стихии в Западной Украине

Как отмечается, 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома. У одного из домов обвалилась часть крыши.

Несмотря на старания медиков, один человек погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы, двоих из них доставили в больницу с травмы головы.

Напомним, недавно в Барышевском районе Киевской области обвалилась кровля в многоквартирном жилом доме.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ блокировала налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд грн ежемесячно За 6 месяцев СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористов Подполковник СБУ требовал 250 тисяч долларов за сокрытие деталей смерти нардепа Чиновники бывшего Минкульта присвоили 17 млн гривен из госбюджета, - СБУ
Loading...

программы канала ZIK

Пожары в Луганской области. НБУ без руководителя. Падение экономики? | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Рада планирует собрать внеочередное заседание. Кадровый голод в Украине | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Языковой вопрос в Украине. В Раде собирают подписи за отставку Криклия | Ток-шоу