В Лондоне строительный кран упал на жилые дома, есть жертвы и пострадавшие

Пожарные применили беспилотник, чтобы получить снимки с места события

В восточной части Лондона строительный кран упал на жилые дома, в результате чего один человек погиб и еще четыре получили травмы. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, инцидент случился в среду, 8 июля, около 14:40 по местному времени в районе Боу.

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Как отмечается, 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома. У одного из домов обвалилась часть крыши.

Несмотря на старания медиков, один человек погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы, двоих из них доставили в больницу с травмы головы.

Напомним, недавно в Барышевском районе Киевской области обвалилась кровля в многоквартирном жилом доме.